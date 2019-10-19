В зоне проведении операции Объединенных сил на Донбассе за неделю обезвредили почти 700 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что в течение недели силы и средства подразделений ГСЧС Украины из состава Объединенных сил обследовали 63 гектара территории и обезвредили 689 взрывоопасных предметов.

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное, Бердянское и Чермалык. За неделю восстановлено 11 домов. В пунктах оказания помощи, расположенных на территории контрольных пунктов въезда / выезда, спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 933 лицам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики в пятницу 21 раз нарушили "тишину" на Донбассе. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ранее также стало известно, что ОБСЕ зафиксировала снижение количества взрывов на Донбассе почти вдвое. Кроме того, на оккупированной территории был зафиксирован российский поезд с углем.