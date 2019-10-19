У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за тиждень знешкодили майже 700 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що протягом тижня сили і засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил обстежили 63 гектари території і знешкодили 689 вибухонебезпечних предметів.

"Тривають аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків в населених пунктах Мар'їнка, Красногорівка, Гранітне, Бердянське і Чермалик. За тиждень відновлено 11 будинків. В пунктах надання допомоги, розташованих на території контрольних пунктів в'їзду / виїзду, рятувальниками була надана медична та психологічна допомога 933 особам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики в п'ятницю 21 раз порушили "тишу" на Донбасі. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Раніше також стало відомо, що ОБСЄ зафіксувала зниження кількості вибухів на Донбасі майже вдвічі. Крім того, на окупованій території було зафіксовано російський потяг з вугіллям.