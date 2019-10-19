ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества взрывов на Донбассе почти вдвое

Новости » Происшествия    19.10.2019 - 01:49
ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества взрывов на Донбассе почти вдвое
Иллюстративное фото (flickr.com/osce)

Большинство взрывов зафиксировали вблизи Марьинки

В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Отмечается, что наблюдатели зафиксировали уменьшение взрывов до 122, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (206 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на северо-восток от Марьинки (подконтрольная правительству). Еще примерно 90 взрывов в районах к северо-северо-западу от неподконтрольного правительству Донецка и южного востока от Светлодарска (подконтрольный правительству).

В то же время, в Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (49), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (1 взрыв). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на юго-восток от Попасной (подконтрольная правительству) и в районах на восточно-северо-восточнее Сентяновки.

Напомним, на Донбассе 17 октября ранены двое украинских военных. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве потерпел ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один военный во время выполнения инженерных работ получил взрывную травму.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе возрастает интенсивность минометных обстрелов.

Боевики на Донбассе 12 раз обстреляли позиции украинских военных Замглавы МИД назвал условия амнистии боевиков на Донбассе
Новости Украины Донбассобстрел
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь