Ситуация на Донбассе: боевики использовали ПТРК, ранены двое военных

Фото: боевые действия (mil.gov.ua)

Оккупационные войска нарушили режим тишины 12 раз, у боевиков также есть потери

На Донбассе обстановка за прошедшие сутки, 29 июня, оставалась неспокойной - оккупационные войска нарушили "тишину" 12 раз. В результате обстрелов двое украинских военных ранены.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник среди прочего вооружения использовал противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). Также привлекались минометы, гранатометы, снайперское оружие. В ответ Объединенным силам тоже пришлось открывать огонь.

Как следствие - разведка сообщила о двух раненых среди боевиков. Обстрелы велись неподалеку от Хутора Вольный (дважды), здесь, собственно, и были применены ПТРК.

Противник открывал огонь также возле Крымского, Луганского, Пивденного, вблизи населенного пункта Березовое, возле Старогнатовки и в пригороде Марьинки.

От начала текущих суток российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня один раз вблизи Невельского.

"В ответ наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - отметили в штабе.

Напомним, в украинском МИД не исключают полномасштабного наступления РФ на Украину после голосования за изменения в российскую Конституцию.

Как известно, в России от 25 июня начали голосовать за поправки к конституции РФ. Их принятие "обнулит" президентские сроки действующего президента России Владимира Путина и сможет позволить ему оставаться на этой должности до 2036 года.

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Автор: РБК-Украина