На Донбассе нацгвардейцы задержали пророссийского боевика

Военнослужащие Национальной гвардии в понедельник, 24 февраля, задержали на Донбассе участника российских незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, боевик был задержан на блокпосту вблизи населенного пункта Волноваха. Наемника обнаружили во время проверки автобуса сообщением "Новотроицкое - Мариуполь".

"Во время осмотра граждан и установления личных данных было выявлено, что один из пассажиров находится в розыске и подозревается в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями (участие в незаконных вооруженных формированиях)", - рассказали в штабе.

Отмечается, что задержанного участника незаконных вооруженных формирований передали сотрудникам полиции.

Напомним, 19 февраля нацгвардейцы также задерживали на Донбассе участника незаконных вооруженных формирований. Боевик был задержан при попытке пересечь блокпост вблизи населенного пункта Городище Луганской области.

Кроме того, еще одно задержание боевика произошло 13 февраля. Представителя российско-оккупационных войск задержали украинские военнослужащие из оперативного территориального управления "Север".