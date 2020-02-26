На Донбасі нацгвардійці затримали проросійського бойовика

Військовослужбовці Національної гвардії у понеділок, 24 лютого, затримали на Донбасі учасника російських незаконних збройних формувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, бойовик був затриманий на блокпосту поблизу населеного пункту Волноваха. Найманця виявили під час перевірки автобусу сполученням "Новотроїцьке - Маріуполь".

"Під час огляду громадян та встановлення особистих даних було виявлено, що один з пасажирів знаходиться у розшуку та підозрюється у співпраці із незаконними збройними формуваннями (участь у незаконних збройних формуваннях)", - розповіли у штабі.

Зазначається, що затриманого учасника незаконних збройних формувань передали співробітникам поліції.

Нагадаємо, 19 лютого нацгвардійці також затримували на Донбасі учасника незаконних збройних формувань. Бойовик був затриманий при спробі перетнути блокпост поблизу населеного пункту Городище в Луганській області.

Крім того, ще одне затримання бойовика сталося 13 лютого. Представника російсько-окупаційних військ затримали українські військовослужбовці з оперативного територіального управління "Північ".