На Донбассе нацгвардейцы задержали боевика

Военнослужащие одного из подразделений группировки Национальной гвардии Украины "Север" задержали на Донбассе мужчину причастного к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что мужчина был задержан при попытке пересечь блокпост вблизи населенного пункта Городище в Луганской области.

"Гвардейцы обнаружили подозрительную личность, которая пыталась пересечь блокпост вблизи Городища. В поисковой базе ситуационного центра гражданин 1958 года был отмечен, как лицо причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию", - сообщили в МВД.

Боевика доставили в Беловодское отделение полиции. Его подозревают в совершении преступлений по ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Напомним, 18 февраля утром боевики на Донбассе совершили попытку прорвать линию разграничения на луганском направлении. В результате боя погиб украинский военный, трое получили ранения, двое - контузию. Со стороны боевиков - четверо погибших, шестеро раненых. Украинские военные сохранили свои позиции.

Также РБК-Украина писало, что 13 февраля украинские военнослужащие из оперативного территориального управления "Север" задержали на Донбассе представителя российско-оккупационных войск.