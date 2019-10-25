На Донбассе нашли немецкие боеприпасы времен Второй мировой войны

Фото: найденные снаряды (facebook.com/pressjfo.news)

Боеприпасы были найдены во время разминирования территорий

Специалисты инженерной службы Национальной гвардии Украины нашли на Донбассе снаряды времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

Как отмечается, за прошедшую неделю сводная группа разминирования нашла и обезвредила девять потенциально опасных предметов. Среди них были также немецкие снаряды.

"Во время проверки на наличие взрывоопасных предметов окрестностей Федоровки, что в Донецкой области, личный состав сводной группы разминирования обнаружил шесть артиллерийских снарядов. Взрывоопасные предметы идентифицированы как немецкие противотанковые снаряды калибра 50 мм времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все найденное было уничтожено саперами.

Напомним, ранее в Министерстве обороны призывали увеличить количество сил и средств, привлекаемых к разминированию, заявляя, что в течение пяти последних лет был выполнено лишь 2% работ по разминированию в Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Верховной раде создадут рабочую группу по наработке законопроекта изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине". Парламентарии заявили, что закон не работает и назрел вопрос о внесении изменений в него.