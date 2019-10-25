ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе нашли немецкие боеприпасы времен Второй мировой войны

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 11:08
На Донбассе нашли немецкие боеприпасы времен Второй мировой войны
Фото: найденные снаряды (facebook.com/pressjfo.news)

Боеприпасы были найдены во время разминирования территорий

Специалисты инженерной службы Национальной гвардии Украины нашли на Донбассе снаряды времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

Как отмечается, за прошедшую неделю сводная группа разминирования нашла и обезвредила девять потенциально опасных предметов. Среди них были также немецкие снаряды.

"Во время проверки на наличие взрывоопасных предметов окрестностей Федоровки, что в Донецкой области, личный состав сводной группы разминирования обнаружил шесть артиллерийских снарядов. Взрывоопасные предметы идентифицированы как немецкие противотанковые снаряды калибра 50 мм времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все найденное было уничтожено саперами.

На Донбассе нашли немецкие боеприпасы времен Второй мировой войны

Напомним, ранее в Министерстве обороны призывали увеличить количество сил и средств, привлекаемых к разминированию, заявляя, что в течение пяти последних лет был выполнено лишь 2% работ по разминированию в Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Верховной раде создадут рабочую группу по наработке законопроекта изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине". Парламентарии заявили, что закон не работает и назрел вопрос о внесении изменений в него.

На Донбассе боевики ночью в два раза усилили обстрелы, один боец ООС ранен На Донбассе ранен украинский военный
Новости Украины Донбассмина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь