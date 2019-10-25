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На Донбасі знайшли німецькі боєприпаси часів Другої світової війни

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 11:08
На Донбасі знайшли німецькі боєприпаси часів Другої світової війни
Фото: знайдені снаряди (facebook.com/pressjfo.news)

Боєприпаси були знайдені під час розмінування територій

Фахівці інженерної служби Національної гвардії України знайшли на Донбасі снаряди часів Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил.

Як зазначається, за минулий тиждень зведена група розмінування знайшла і знешкодила дев'ять потенційно небезпечних предметів. Серед них були також німецькі снаряди.

"Під час перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів околиць Федорівки, що в Донецькій області, особовий склад зведеної групи розмінування виявив шість артилерійських снарядів. Вибухонебезпечні предмети ідентифіковані як німецькі протитанкові снаряди калібру 50 мм часів Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що все знайдене було знешкоджено саперами.

На Донбасі знайшли німецькі боєприпаси часів Другої світової війни

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони закликали збільшити кількість сил і засобів задля розмінування, заявляючи, що протягом п'яти останніх років було виконано лише 2% робіт з розмінування в Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Верховній раді створять робочу групу з напрацювання законопроекту про внесення змін у закон "Про протимінну діяльнысть в Україні". Парламентарі заявили, що закон не працює і назріло питання про внесення змін до нього.

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