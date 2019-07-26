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На Донбассе нарушили перемирие, ранен военный

Новости » Происшествия    26.07.2019 - 07:31
На Донбассе нарушили перемирие, ранен военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

За сутки зафиксирован один обстрел

На Донбассе в течение прошлых суток, 25 июля, боевики один раз нарушили перемирие. Об этом сообщают в Facebook операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник открывал огонь по украинским защитникам из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Обстрел велся в районе населенного пункта Прицепиловка.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - сообщили в штабе ООС.

От начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано. Отмечается, что объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Как известно, в ночь на 21 июля 2019 на Донбассе стартовал бессрочный период перемирия, который был согласован в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 24 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались режима прекращения огня на протяжении суток. Ни одного обстрела также не было зафиксировано 22 июля.

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