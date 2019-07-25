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На Донбассе боевики нарушили перемирие, ранен военный

Новости » Происшествия    25.07.2019 - 07:39
На Донбассе боевики нарушили перемирие, ранен военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Объединенные силы контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 24 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники соблюдали режим прекращения огня, однако 25 июля один раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба ООС в Facebook.

В результате обстрела вооруженными формированиями позиций РФ Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета ранен один украинский военнослужащий.

В штабе отметили, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня.

На Донбассе боевики нарушили перемирие, ранен военный

Напомним, Украина готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений, размещенных вдоль дороги, между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом через реку Северский Донец, в рамках разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.

В штабе отметили, что выполнение украинской стороной соответствующих обязательств возможно лишь в случае соблюдения вооруженными формированиями РФ и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажу.

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