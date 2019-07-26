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На Донбасі не дотрималися перемир'я, поранений військовий

Новини » Надзвичайні події    26.07.2019 - 07:31
На Донбасі не дотрималися перемир'я, поранений військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За добу зафіксований один обстріл

На Донбасі протягом минулої доби, 25 липня, бойовики один раз порушили перемир'я. Про це повідомляють у Facebook операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник відкривав вогонь по українських захисниках з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету. Обстріл вівся у районі населеного пункту Причепілівка. 

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення", - повідомили у штабі ООС.

Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано. Зазначається, що об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Як відомо, у ніч на 21 липня 2019 на Донбасі стартував безстроковий період перемир'я, який був узгоджений в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 24 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися режиму припинення вогню протягом усієї доби. Жодного обстрілу також не було зафіксовано 22 липня. 

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