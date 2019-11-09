На Донбассе началось разведение сил в Петровском

В субботу, 9 ноября, на Донбассе началось разведение сил в районе населенного пункта Петровское. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, сегодня начался практический этап разведения сил и средств на участке №3 вблизи населенных пунктов Петровское и Богдановка в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Процесс разведения контролируют наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как известно, начало практического этапа разведения сил в Петровском было запланировано на утро 8 ноября, однако боевики не подтвердили готовность к разведению. Российские наемники утверждали, что накануне украинские военные якобы обстреляли населенный пункт на оккупированной территории.

Позже представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил в Петровском на Донбассе начнется в субботу, 9 ноября. Он отметил, что во время заседания ТКГ было договорено, что разведение начнется в 12:00.

Также РБК-Украина писало, что практический этап разведения сил в Петровском на Донбассе продлится в течение трех дней. После завершения разведения начнется разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. Стороны должны отвести свои войска на 1 километр.