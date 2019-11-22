На Донбассе начали демонтаж укреплений в районе Петровского

Инженеры Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сегодня, 22 ноября, приступили к демонтажу укреплений на участке разведения №3 вблизи Петровского и Богдановки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, сегодня были полностью демонтированы 2 блиндажи на участке разведения. Во время сопровождения инженерных работ пиротехники обнаружили и обезвредили 3 взрывоопасные предметы.

"От ГСЧС Украины привлекались 4 пиротехнические расчеты (21 человек личного состава и 8 единиц техники) и одна инженерная группа (9 человек личного состава и 5 единиц техники). Работы продолжаются с 09:00 22 ноября", - добавили в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что на участке разведения сил вблизи Петровского и Богдановки завершились работы по разминированию территорий. Разминирование территорий завершилось 20 ноября.

Как писало РБК-Украина, специалистами были обследованы более 12,17 гектаров территории, из которых были изъяты и уничтожены установленным способом 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра. Всего обнаружены и обезврежены 89 единиц взрывоопасных предметов.