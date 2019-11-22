ru
ua

На Донбасі почали демонтаж укріплень в районі Петрівського

Новини » Надзвичайні події   

Було демонтовано 2 бліндажі

Інженери Держслужби з надзвичайних ситуацій сьогодні, 22 листопада, приступили до демонтажу укріплень на ділянці розведення №3 поблизу Петрівського та Богданівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

За даними відомства, сьогодні було повністю демонтовано 2 бліндажі на ділянці розведення. Під час супроводу інженерних робіт піротехніки виявили та знешкодили 3 вибухонебезпечні предмети.

"Від ДСНС України залучалось 4 піротехнічні розрахунки (21 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки) та одна інженерна група (9 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки). Роботи продовжуються з 09:00 22 листопада", - додали в МВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ділянці розведення сил поблизу Петрівського та Богданівки завершилися роботи з розмінування територій. Розмінування територій завершилося 20 листопада.

Як писало РБК-Україна, фахівцями було обстежено понад 12,17 гектарів території, з яких було вилучено та знешкоджено встановленим способом 40 одиниць вибухонебезпечних предметів та 35 одиниць набоїв різного калібру. Всього виявлено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Верховний суд визнав законною висилку Саакашвілі до Польщі у 2018 році У Києві отруїлися 5 студентів в ресторані при готелі
Читати всі новини