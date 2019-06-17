ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе с начала суток зафиксированы 10 обстрелов

Новости » Происшествия    17.06.2019 - 13:34
На Донбассе с начала суток зафиксированы 10 обстрелов
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди личного состава подразделений ООС нет

С начала суток, 17 июня 2019 года, российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, во время обстрелов боевики применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го и 120-го калибров.

Так, на Луганском направлении российско-оккупационные войска из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов 5 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Пивденного и Новотошковского.

Кроме того, еще 5 раз были обстреляны позиции украинских военных на Донецком направлении. Противник из минометов, гранатометов различных систем, а также стрелкового оружия открывал огонь по украинским позициям вблизи населенных пунктов Широкино, Лебединское, Талаковка, Пищевик и Водяное.

"В шести случаях на прицельные вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь в ответ. По состоянию на сейчас ситуация полностью контролируемая, боевых потерь в рядах наших войск с начала суток нет", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 17 июня 2019

Ситуация на Донбассе по состоянию на 17 июня 2019

Напомним, за прошедшие сутки, 16 июня, боевики 30 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе. В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

В штабе опровергли информацию о входе ВСУ в Донецк В Луганской области задержали боевика "ЛНР"
Новости Украины ООСДонбасссводкаобстрел
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь