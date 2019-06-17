ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі від початку доби зафіксовано 10 обстрілів

Новини » Надзвичайні події    17.06.2019 - 13:34
На Донбасі від початку доби зафіксовано 10 обстрілів
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед особового складу підрозділів ООС немає

Від початку доби, 17 червня 2019 року, російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, під час обстрілів бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети 82-го та 120-го калібрів.

Так, на Луганському напрямку російсько-окупаційні війська з гранатометів та великокаліберних кулеметів 5 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Південного та Новотошківського.

Крім того, ще 5 разів були обстріляні позиції українських військових на Донецькому напрямку. Противник з мінометів, гранатометів різних систем, а також стрілецької зброї відкривав вогонь по українським позиціям поблизу населених пунктів Широкине, Лебединське, Талаківка, Пищевик та Водяне.

"У шести випадках на прицільні ворожі обстріли наші оборонці відкривали вогонь у відповідь. Станом на зараз ситуація цілком контрольована, бойових втрат у лавах наших військ з початку доби немає", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 17 червня 2019

Ситуація на Донбасі станом на 17 червня 2019

Нагадаємо, минулої доби, 16 червня, бойовики 30 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі. Внаслідок обстрілу двоє військових зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

У штабі спростували інформацію про вхід ЗСУ в Донецьк У Луганській області затримали бойовика "ЛНР"
Новини України ООСДонбассводкаобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся