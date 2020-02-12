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На Донбассе с начала суток не зафиксировано ни одного обстрела, - Минобороны

Новости » Общество     12.02.2020 - 13:07
На Донбассе с начала суток не зафиксировано ни одного обстрела, - Минобороны
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

По состоянию на 12:00 в зоне ООС сохранялся режим тишины

В зоне проведения операции Объединенных сил Донбассе с начала суток, 12 февраля, не зафиксировано ни одного обстрела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, с полуночи и до 12:00 на Донбассе сохранялся режим тишины.

"С начала текущих суток, 12 февраля, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 11 февраля, боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как известно, сегодня в Минске проходит очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Сейчас уже началась встреча рабочих подгрупп Контактной группы. Как ожидается, сегодня на переговорах планируется согласование трех участков для дальнейшего разведения сил на Донбассе. Договоренность об установлении новых участков разведения была достигнута в рамках встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

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