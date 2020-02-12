На Донбасі з початку доби не зафіксовано жодного обстрілу, - Міноборони

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Станом на 12:00 у зоні ООС зберігався режим тиші

В зоні проведення операції Об'єднаних сил Донбасі з початку доби, 12 лютого, не зафіксовано жодного обстрілу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

За даними відомства, з опівночі і до 12:00 на Донбасі зберігався режим тиші.

"Від початку поточної доби, 12 лютого, за наявною станом на 12.00 інформацією, порушень режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 11 лютого, бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як відомо, сьогодні у Мінську проходить чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Наразі вже розпочалася зустріч робочих підгруп Контактної групи. Як очікується, сьогодні на переговорах планується погодження трьох ділянок для подальшого розведення сил на Донбасі. Домовленість про встановлення нових ділянок розведення була досягнута у рамках зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.