ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Донбассе с начала суток не зафиксировано нарушений режима "тишины"

Автор: Андрей Козловский

От начала текущих суток боевики на Донбассе ни разу не нарушали режим прекращения огня. В районе операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, подразделения ОС продолжают неуклонно соблюдать режим тишины. Также они находятся в постоянной готовности к немедленному адекватному реагированию в случае обострения ситуации.

Напомним, в пятницу, 28 августа, на Донбассе также сохранялся режим прекращения огня.

Также сегодня в Украине отмечают первый в истории День памяти защитников Украины, которые отдали жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность нашего государства.

Кроме того, с начала перемирья на Донбассе погиб 21 боевик.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбасс