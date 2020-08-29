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На Донбасі від початку доби не зафіксовано порушень режиму "тиші"

Автор: Андрій Козловський

Від початку поточної доби бойовики на Донбасі жодного разу не порушували режим припинення вогню. В районі операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, підрозділи ОС продовжують неухильно дотримуватися режиму тиші. Також вони перебувають у постійній готовності до негайного адекватного реагування у випадку загострення ситуації.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 серпня, на Донбасі також зберігався режим припинення вогню.

Також сьогодні в Україні відзначають перший в історії День пам'яті захисників України, які віддали життя в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

Крім того, з початку перемир'я на Донбасі загинув 21 бойовик.

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