На Донбассе продолжает сохраняться режим "тишины"

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

В пятницу, 28 августа, на Донбассе сохранялся режим прекращения огня. В районе операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

На участках ответственности украинских подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Среди украинских защитников нет потерь и ранений.

"Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 29 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, с начала перемирия на Донбассе погиб 21 боевик.

Кроме того, на Донбассе 27 августа боевики один раз нарушили режим прекращения огня.