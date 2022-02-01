На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

Фото: с начала суток на Донбассе "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)

Во вторник, 1 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ. Ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.