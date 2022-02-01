Боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе
За прошедшие сутки, 31 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Светлодарска оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель.
Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.
Неподалеку Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов.
Благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.