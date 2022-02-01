На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"
Фото: з початку доби на Донбасі "тиша" (facebook.com/mod.mil.rus)
У вівторок, 1 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного обстрілу з боку збройних формувань РФ. Ситуація залишається контрольованою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У штабі повідомили, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.
Нагадаємо, за минулу добу, 31 Січня, з боку бойовиків зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Крім того, розвідка Міноборони повідомила, що вчора на Донбасі загинули два бойовики і один отримав важке поранення.