На Донбассе напряженная обстановка в войсках оккупанта. За сутки погибли два боевика

На Донбассе напряженная эмоциональная обстановка в подразделениях оккупационных войск. В течение минувших суток в результате неуставных взаимоотношений погибли два боевика.

Боевики провели плановую ротацию передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования ответного огня.

Командование противника личного состава в постоянной стрессовой обстановке приводит к ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях оккупационных войск.

"Как следствие, за прошедшие сутки в результате неуставных взаимоотношений погибли два и тяжело ранен один военнослужащий оккупантов", - говорится в сообщении.