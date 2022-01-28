На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"
Фото: боевы соблюдают режим прекращения огня (facebook.com/mod.mil.rus)
С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации не нарушали "тишину". Ситуация остается контролируемой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отмечает пресс-служба.
Украинские военные и в дальнейшем контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии со стороны России.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в течение суток 27 января боевики России дважды нарушили режим прекращения огня.
Также, 25 января в результате обстрелов на Донбассе были ранены двое украинских военных.