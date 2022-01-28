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На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

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Пятница 28 января 2022 17:18
На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина" Фото: боевы соблюдают режим прекращения огня (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации не нарушали "тишину". Ситуация остается контролируемой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отмечает пресс-служба.

Украинские военные и в дальнейшем контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии со стороны России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в течение суток 27 января боевики России дважды нарушили режим прекращения огня.

Также, 25 января в результате обстрелов на Донбассе были ранены двое украинских военных.

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Российская Федерация Украина Донбасс
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