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На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

Автор: Сергей Пышкин

С начала текущих суток пророссийские боевики соблюдали режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил. Пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков Российской Федерации - не зафиксировано.

"В порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов”, - пишет пресс-служба ООС.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию.

Напомним, что 19 сентября в течение суток, в результате вражеских обстрелов на Донбассе был ранен украинский военный. Сейчас его состояние - удовлетворительное.

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