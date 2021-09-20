Боевики 8 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный
За сутки, 19 сентября, российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины. Осколочное ранение получил военнослужащий ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.
Воину оказали неотложную медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
В частности, Новозвановку враг обстреливал трижды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм.
Вблизи Майорска российские оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать ответ украинских военных.
В направлении Луганского и Новолуганского враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Орехово наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировали вражеский беспилотник типа "Квадрокоптер". С его помощью российско-оккупационные войска сбросили осколочную гранату ВОГ-17 вблизи Талаковки.
С начала суток соблюдается режим "тишины".
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли село в Луганской области. В результате пострадали мирные жители.