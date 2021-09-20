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Боевики 8 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный

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Донбасс, Понедельник 20 сентября 2021 08:02
Боевики 8 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный Фото: боевики на Донбассе восемь раз открывали огонь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 19 сентября, российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины. Осколочное ранение получил военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Воину оказали неотложную медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В частности, Новозвановку враг обстреливал трижды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм.

Вблизи Майорска российские оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать ответ украинских военных.

В направлении Луганского и Новолуганского враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Орехово наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировали вражеский беспилотник типа "Квадрокоптер". С его помощью российско-оккупационные войска сбросили осколочную гранату ВОГ-17 вблизи Талаковки.

С начала суток соблюдается режим "тишины".

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли село в Луганской области. В результате пострадали мирные жители.

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