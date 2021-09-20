На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

З початку поточної доби проросійські бойовики дотримували режиму тиші в районі проведення операції Об'єднаних сил. Піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 2 гектари території.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Упродовж поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків Російської Федерації - не зафіксовано.
"В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів”, - пише пресслужба ООС.
Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію.
Нагадаємо, що 19 вересня протягом доби, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі був поранений український військовий. Наразі його стан - задовільний.