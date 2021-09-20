На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"
С начала текущих суток пророссийские боевики соблюдали режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил. Пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков Российской Федерации - не зафиксировано.
"В порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов”, - пишет пресс-служба ООС.
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию.
Напомним, что 19 сентября в течение суток, в результате вражеских обстрелов на Донбассе был ранен украинский военный. Сейчас его состояние - удовлетворительное.