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На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

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Донбас, Понеділок 20 вересня 2021 17:39
На Донбасі з початку доби зберігається "тиша" Фото: на Донбасі з початку доби зберігається "тиша" (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Сергій Пишкін

З початку поточної доби проросійські бойовики дотримували режиму тиші в районі проведення операції Об'єднаних сил. Піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 2 гектари території.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Упродовж поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків Російської Федерації - не зафіксовано.

"В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів”, - пише пресслужба ООС.

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію.

Нагадаємо, що 19 вересня протягом доби, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі був поранений український військовий. Наразі його стан - задовільний.

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