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На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

Донбасс, Понедельник 09 ноября 2020 17:40
На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 9 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сохраняется "тишина". Пророссийские боевики с полуночи не нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

В штабе отметили, что украинские военнослужащие также соблюдают перемирие, однако готовы реагировать на провокации оккупантов и в случае необходимости дать адекватный ответ.

Кроме того, за сутки саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали более одного гектара прифронтовой территории. Саперы изъяли и передали на уничтожение 8 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки пророссийские боевики один раз нарушали перемирие на Донбассе. Оккупанты нарушали "тишину" вблизи населенного пункта Водяное.

Добавим, сегодня украинская сторона возобновила пропуск через семь КПВВ на Донбассе. В штабе ООС опубликовали график работы пунктов пропуска на Донбассе.

Кроме того, Украина обвинила Россию в срыве открытия двух новых КПВВ на Донбассе. Пророссийские боевики не могут предоставить гарантии безопасности.

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