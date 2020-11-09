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На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

Донбас, Понеділок 09 листопада 2020 17:40
На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 9 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зберігається "тиша". Проросійські бойовики з опівночі не порушували режиму припинення вогню.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці у Facebook.

У штабі зазначили, що українські військовослужбовці також дотримуються перемир'я, однак готові реагувати на провокації окупантів та у разі потреби дати адекватну відповідь.

Крім того, за добу сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували понад один гектар прифронтової території. Сапери вилучили та передали на знищення 8 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби проросійські бойовики один раз порушували перемир'я на Донбасі. Окупанти порушували "тишу" поблизу населеного пункту Водяне.

Додамо, сьогодні українська сторона відновила пропуск через сім КПВВ на Донбасі. У штабі ООС опублікували графік роботи пунктів пропуску на Донбасі.

Крім того, Україна звинуватила Росію у зриві відкриття двох нових КПВВ на Донбасі. Проросійські бойовики не можуть надати гарантії безпеки.

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