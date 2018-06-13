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На Донбассе с начала суток ранены двое украинских военных

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 13:21
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

С начала суток на Донбассе уже зафиксировано 8 прицельных вражеских обстрелов

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток, 13 июня 2018 года, ранены двое украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Так, в Минобороны сообщили, что с начала суток на Донбассе уже зафиксировано 8 прицельных вражеских обстрелов. В частности, вблизи Новотошовского, Новоалександровки, в районе Широкино и Гнутово.

"Сообщаем также, что с начала суток от вражеских обстрелов получили ранения двое наших защитников", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки погиб один украинский военный, еще двое ранены.

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 46 тыс. человек На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены
Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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