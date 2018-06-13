На Донбассе с начала суток ранены двое украинских военных

С начала суток на Донбассе уже зафиксировано 8 прицельных вражеских обстрелов

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток, 13 июня 2018 года, ранены двое украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Так, в Минобороны сообщили, что с начала суток на Донбассе уже зафиксировано 8 прицельных вражеских обстрелов. В частности, вблизи Новотошовского, Новоалександровки, в районе Широкино и Гнутово.

"Сообщаем также, что с начала суток от вражеских обстрелов получили ранения двое наших защитников", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки погиб один украинский военный, еще двое ранены.