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На Донбасі з початку доби поранено двох українських військових

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 13:21
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

З початку доби на Донбасі вже зафіксовано 8 прицільних ворожих обстрілів

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку доби, 13 червня 2018 року, поранено двох українських військових. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Так, у Міноборони повідомили, що з початку доби на Донбасі вже зафіксовано 8 прицільних ворожих обстрілів. Зокрема, поблизу Новотошківського, Новоолександрівки в районі Широкиного та Гнутового.

"Повідомляємо також, що від початку цієї доби від ворожих обстрілів дістали поранення двоє наших захисників", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу загинув один український військовий, ще двох поранено.

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Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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