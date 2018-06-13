На Донбасі з початку доби поранено двох українських військових

З початку доби на Донбасі вже зафіксовано 8 прицільних ворожих обстрілів

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку доби, 13 червня 2018 року, поранено двох українських військових. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Так, у Міноборони повідомили, що з початку доби на Донбасі вже зафіксовано 8 прицільних ворожих обстрілів. Зокрема, поблизу Новотошківського, Новоолександрівки в районі Широкиного та Гнутового.

"Повідомляємо також, що від початку цієї доби від ворожих обстрілів дістали поранення двоє наших захисників", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу загинув один український військовий, ще двох поранено.