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У Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових за добу

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 13:12
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

За минулу добу на Донбасі ліквідовано 5 бойовиків, ще 4 поранено

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 12 червня 2018 року, загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Вчора під час бойових дій на Луганському напрямку від кулі ворожого снайпера загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Окрім того, минулої доби бойових травмувань зазнали двоє наших бійців", - повідомив він, зазначивши, що поранених було госпіталізовано, їх стан характеризується як задовільний.

Крім того, у Міноборони зазначили, що за даними розвідки, за минулу добу було ліквідовано 5 бойовиків, ще 4 поранено. Бойовики також втратили броньовану машину.

Нагадаємо, раніше у прес-центрі ООС повідомляли, що на Донбасі загинув один військовий, ще двох поранено.

КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 46 тис. осіб На Донбасі загинув український військовий, двох поранено
Теги публікації: Міністерство оборони України, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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