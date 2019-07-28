На Донбассе с начала суток без потерь среди украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Сегодня противник совершил обстрел КПВВ "Марьянка" из крупнокалиберного пулемета

На Донбассе с начала текущих суток боевики нарушили режим прекращения огня, потерь с украинской стороны не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, противник совершил обстрел КПВВ "Марьянка" из крупнокалиберного пулемета. Кроме этого обстрелов боевых позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Напомним, российско-оккупационные войска ночью 28 июля из крупнокалиберного вооружения обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Боевики нарушили режим прекращения огня около 00:15. Российские наемники осуществили около 5 одиночных выстрелов в сторону КПВВ, один из которых попал в модуль сотрудников контрольного пункта. Огонь велся с направления террикона "Крокодил". В результате вооруженной провокации боевиков никто из работников контрольного пункта "Марьинка" не пострадал.

В течение прошлых суток, 27 июля, пророссийские боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе. Наемники обстреляли из автоматических гранатометов позиции подразделений Объединенных сил в районе Крымского. В результате вражеского обстрела пострадал один украинский военный.