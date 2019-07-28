На Донбасі з початку доби без втрат серед українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Сьогодні противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'янка" з великокаліберного кулемета

На Донбасі з початку поточної доби бойовики порушили режим припинення вогню, втрат з українського боку не зафіксовано. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

зокрема, противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'янка" з великокаліберного кулемета. Крім цього обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська вночі 28 липня з великокаліберного озброєння обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Маріїнка" в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Бойовики порушили режим припинення вогню близько 00:15. Російські найманці здійснили близько 5 одиночних пострілів у бік КПВВ, один з яких потрапив у модуль співробітників контрольного пункту. Вогонь вівся з напряму терикону "Крокодил". В результаті збройної провокації бойовиків ніхто з працівників контрольного пункту "Маріїнка" не постраждав.

протягом минулої доби, 27 липня, проросійські бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі. Найманці обстріляли з автоматичних гранатометів позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Кримського. В результаті ворожого обстрілу постраждав один український військовий.