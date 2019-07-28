ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі з початку доби без втрат серед українських військових

Новини » Суспільство    28.07.2019 - 19:33
На Донбасі з початку доби без втрат серед українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Сьогодні противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'янка" з великокаліберного кулемета

На Донбасі з початку поточної доби бойовики порушили режим припинення вогню, втрат з українського боку не зафіксовано. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

зокрема, противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'янка" з великокаліберного кулемета. Крім цього обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська вночі 28 липня з великокаліберного озброєння обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Маріїнка" в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Бойовики порушили режим припинення вогню близько 00:15. Російські найманці здійснили близько 5 одиночних пострілів у бік КПВВ, один з яких потрапив у модуль співробітників контрольного пункту. Вогонь вівся з напряму терикону "Крокодил". В результаті збройної провокації бойовиків ніхто з працівників контрольного пункту "Маріїнка" не постраждав.

протягом минулої доби, 27 липня, проросійські бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі. Найманці обстріляли з автоматичних гранатометів позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Кримського. В результаті ворожого обстрілу постраждав один український військовий.

Бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка" Бойовики порушили режим перемир’я на Донбасі, поранено військового
Новини України ООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся