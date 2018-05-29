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На Донбасі з початку доби втрат серед українських військовослужбовців немає, - Міноборони

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 13:25
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

З початку доби зафіксовано 8 прицільних обстрілів позицій ВСУ

На Донбасі зафіксовано 8 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України (ЗСУ). Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"З півночі в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 прицільних обстрілов наших опорних пунктів", - повідомив Гуцуляк.

Так, на Луганському напрямку в 5:25 бойовики російсько-окупаційних військ обстріляли наші позиції в районі населеного пункту Зайцево. Повідомляється, що вогонь вівся з застосуванням мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї різних калібрів. На позиції опорного пункту Об'єднаних сил було випущено 8 мін.

На Донецькому напрямку, ворожі обстріли із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів тривали всю ніч. Під вогнем противника виявилися наші опорні пункти в районі Водяного, Красногорівки, Мар'їнки і Піщевика. А вже в 6:15, в районі Старогнатовки, позиції Об'єднаних сил були обстріляні з міномета калібру 120 мм.

За станом на 9:00 втрат серед наших військовослужбовців немає.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил за минулу добу, 28 травня, в результаті обстрілу бойовиків поранено шість українських військовослужбовців.

На Донбасі з початку доби втрат серед українських військовослужбовців немає, - Міноборони КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 32 тис. осіб
Теги публікації: Министерство обороны РФ, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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