На Донбасі з початку доби втрат серед українських військовослужбовців немає, - Міноборони

З початку доби зафіксовано 8 прицільних обстрілів позицій ВСУ

На Донбасі зафіксовано 8 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України (ЗСУ). Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"З півночі в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 прицільних обстрілов наших опорних пунктів", - повідомив Гуцуляк.

Так, на Луганському напрямку в 5:25 бойовики російсько-окупаційних військ обстріляли наші позиції в районі населеного пункту Зайцево. Повідомляється, що вогонь вівся з застосуванням мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї різних калібрів. На позиції опорного пункту Об'єднаних сил було випущено 8 мін.

На Донецькому напрямку, ворожі обстріли із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів тривали всю ніч. Під вогнем противника виявилися наші опорні пункти в районі Водяного, Красногорівки, Мар'їнки і Піщевика. А вже в 6:15, в районі Старогнатовки, позиції Об'єднаних сил були обстріляні з міномета калібру 120 мм.

За станом на 9:00 втрат серед наших військовослужбовців немає.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил за минулу добу, 28 травня, в результаті обстрілу бойовиків поранено шість українських військовослужбовців.