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Интервью

За сутки на Донбассе ранены 6 украинских военных, - штаб ООС

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 07:17
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

По данным разведки, погибло трое пророссийских боевиков, пятеро ранены

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за минувшие сутки в результате обстрелов боевиков ранены шесть украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Наиболее интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое - на Луганском направлении, и в районах Светлодарска, Новоселовки второй, Марьинки, Новомихайловки, Старогнатовки, Водяного, Широкино.

"На обстрелы противника из минометов и стрелкового вооружения подразделения ООС решительно отвечали огнем", - сообщают в штабе.

В целом российско-оккупационные войска 37 раз за сутки нарушали режим тишины, из них 9 раз применяли минометы калибра 82 и 120 мм

В текущие сутки, по состоянию на 7:00 утра, потерь среди наших войск нет.

По данным разведки, трое пророссийских боевиков уничтожены, пятеро ранены.

 

Оперативное возведение на 7.00 29 мая 2018 года #ООС #операція_ОС #сводки За прошедшие сутки, 28 мая, в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint operation forces 28 мая 2018 г.

Напомним, 28 мая в результате артиллерийского обстрела пророссийскими боевиками Зализного (бывшее Артемово) погибла 15-летняя девочка.

 

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: ООС, Донбасс, обстрел  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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