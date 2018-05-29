За сутки на Донбассе ранены 6 украинских военных, - штаб ООС

По данным разведки, погибло трое пророссийских боевиков, пятеро ранены

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за минувшие сутки в результате обстрелов боевиков ранены шесть украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Наиболее интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое - на Луганском направлении, и в районах Светлодарска, Новоселовки второй, Марьинки, Новомихайловки, Старогнатовки, Водяного, Широкино.

"На обстрелы противника из минометов и стрелкового вооружения подразделения ООС решительно отвечали огнем", - сообщают в штабе.

В целом российско-оккупационные войска 37 раз за сутки нарушали режим тишины, из них 9 раз применяли минометы калибра 82 и 120 мм

В текущие сутки, по состоянию на 7:00 утра, потерь среди наших войск нет.

По данным разведки, трое пророссийских боевиков уничтожены, пятеро ранены.

Напомним, 28 мая в результате артиллерийского обстрела пророссийскими боевиками Зализного (бывшее Артемово) погибла 15-летняя девочка.