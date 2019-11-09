За неделю на Донбассе ликвидированы 11 боевиков, - штаб ООС

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За неделю потери боевиков на Донбассе составили 30 человек: 11 человек ликвидировано, а 19 - санитарные потери

С 1 по 8 ноября боевики потеряли 30 человек, из них 11 человек ликвидировано, а 19 - санитарные потери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

"По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 8 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 30 человек. 19 из них - санитарные, а еще 11 оккупантов ликвидированы", - сказано в сообщении.

В пресс-центре отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп украиснкие военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Напомним, что на Донбассе в результате обстрелов за прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны боевиков был ранен один военный из состава операции Объединенных сил и умер в больнице раненный накануне еще один украинский военнослужащий.

Днем 9 ноября боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранение получил один украинский военный.

Как известно, сегодня, 9 ноября, начался практический этап разведения сил и средств на участке №3 в районе населенного пункта Петровское. После подтверждения готовности, стороны начали процесс отхождения с предыдущих позиций.

Также РБК-Украина писало, что в ОБСЕ не объяснили штабу ООС причин срыва боевиками разведение сил в Петровском, которое должно было состояться вчера, 8 ноября. Кроме того, после объявления о переносе разведения, в ОБСЕ не предоставили никаких гарантий украинской стороне.