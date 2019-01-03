На Донбассе с начала суток обстрелов не зафиксировано

Брифінг представника прес-центру ООС 03.01.2019 р #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася під контролем Об'єднаних сил. Найбільш напруженою була ситуація на Луганському та Донецькому напрямках. Всього за минулу добу, 2 січня противник 5 разів обстріляв позиції наших військ. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано. На Луганському напрямку противник здійснив обстріл позицій українських військових з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу хутора Вільний з напрямку населеного пункту Золоте-5, який знаходяться на тимчасово окупованій території України. Варто зазначити, що російсько-окупаційні війська протягом минулої доби здійснили обстріл в районі населеного пункту Станиця Луганська на Луганському напрямку, чим в черговий раз зірвали розведення сил сторін на цій ділянці. На Донецькому напрямку збройні формування Російської Федерації та їхні найманці здійснили обстріл позицій Об'єднаних сил з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Піски, Опитне з боку тимчасово окупованих селищ Жабуньки та Веселе. Окрім вищезазначеної зброї в районі селища Піски на Донецькому напрямку зафіксовано роботу ворожого снайпера. Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи, які обороняються, продовжують виконувати бойові завдання у посиленому режимі, у всіх випадках відкриття вогню противником вживають адекватних заходів з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України та цивільного населення. За даними розвідки, за минулу добу через необережне поводження зі зброєю один окупант загинув та троє отримали поранення. Цієї доби, станом на 11-у годину, ворог вогонь не відкривав . Слід зазначити, що російсько-окупаційні війська постійно вдаються до ганебних провокацій з метою звинувачення українських військових у зриві режиму "ТИША", який введений командуванням Об'єднаних сил з 00.00 (за Київським часом) 29.12. 2018 та скомпрометувати їх в очах українських громадян та міжнародної спільноти. Не зважаючи на провокації противника, ситуація в районі проведення ООС надалі залишається під контролем українських військових. Криміногенна ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Продовжуються заходи щодо виявлення боєприпасів і зброї, затримання осіб причетних до терористичної діяльності на території Донецької та Луганської областей. Так протягом минулої доби представниками правоохоронних органів зі складу Об’єднаних сил виявлено 28 адміністративних правопорушень та затримано 2 громадян, які згідно бази даних Головного управління Національної поліції у Донецькій області підозрюються у співпраці з НЗФ. Територіальними органами і підрозділами Національної поліції, які несуть службу на стаціонарних та мобільних блокпостах на території Донецької та Луганської областей розкрито: - 1 вбивство; - 1 грабіж; - 21 крадіжку; - 3 факти незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами; - 11 фактів незаконного обігу наркотичних засобів. Із незаконного обігу, протягом минулої доби, вилучено: 31 набій калібру 7,62 мм., 1 гранату Ф-1, 1 гранату РГД-5, понад 200 грам наркотичної сировини. Під час забезпечення публічного порядку припинено 371 адміністративне правопорушення. Також виявлено 259 адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Контрольні пункти в'їзду-виїзду працюють у штатному режимі. За вчорашній день, на підконтрольну Україні територію та в зворотному напрямку, прослідувало понад дев’ятнадцять тисяч осіб та 2628 транспортних засобів. У пропуску через лінію розмежування, з різних причин, відмовлено 47 особам. Окрім того, в КПВВ, виконано 12 доручень уповноважених державних органів. Українською стороною СЦКК, у взаємодії з СММ ОБСЄ, протягом 2 січня забезпечувався безпечний проїзд працівників робочої зміни до ДФС та в зворотному напрямку. Таким чином, підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції та виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Суспільно-політична обстановка в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою. СлаваУкраїні! Представник прес-центру Олексій Жуганов