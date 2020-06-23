Сутки на Донбассе: боевики использовали ракетные комплексы, ранен военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Активность боевиков значительно усилилась

За прошедшие сутки 22 июня пророссийские боевики 16 раз открывали огонь на Донбассе. Ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Украинские военные стреляли в ответ.

Из артиллерийских систем калибра 122 мм российские наемники обстреляли украинских защитников неподалеку Орехово, а впоследствии стреляли там же с 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитниках населенного пункта Попасная задействовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а по защитникам Новозвановки выпустили 36 мин из 120-ти мм минометов. По опорным пунктам вблизи Хутора Свободный агрессор трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новотошковского и Катериновки оккупанты применили 120-мм минометы.

Неподалеку от Широкиного оккупанты обстреляли опорные пункты ООС использовав противотанковые ракетные комплексы "Корнет" калибра 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование.

В вечернее время противник активизировался вблизи Павлополя, где вел огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Новомихайловки применили минометы калибра 82 мм. Кроме того, обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы в пригороде Марьинки и Старогнатовки.

По данным разведки, 22 июня украинские защитники уничтожили двух и ранили троих боевиков.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Напомним, на Донбассе 21 июня в результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

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Автор: Инна Собора