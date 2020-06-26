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На Донбассе ранен военный

Новости » Происшествия     26.06.2020 - 17:18
На Донбассе ранен военный
Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Боевики применили запрещенное вооружение

В пятницу, 26 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов был ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты во время обстрелов применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Крымское боевики трижды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Под прицелом минометов калибра 82 мм оказались и окрестности Катериновки, а по защитникам Хутора Вольный оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Шумел.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получили ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение и оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На участках разведения режим "тишина" придерживался.

Напомним, 25 июня боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный.

Кроме того, на Донбассе продолжается разведение войск и разминирование территорий в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассООС
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