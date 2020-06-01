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На Донбассе с начала года от обстрелов пострадали 10 детей

Новости » Происшествия     01.06.2020 - 14:28
На Донбассе с начала года от обстрелов пострадали 10 детей
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Дети больше всего страдают от мирового экономического кризиса

С начала этого года на Донбассе пострадали от обстрелов десять детей. От мирового экономического кризиса больше всего страдают дети.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, по расчетам Детского фонда ООН, в Украине почти каждая вторая семья с детьми попадет в тяжелое финансовое положение из-за пандемии.

"Целое поколение украинских детей на Донбассе растет под взрывами снарядов.
Более 400 тысяч детей ежедневно просыпаются под угрозой попасть под обстрел или подорваться на мине", - написал он.

Как он отметил, дети больше всего страдают от мирового экономического кризиса, которая началась с распространением пандемии и введением карантина.

Напомним, сегодня День защиты детей.

Отметим, что жертвами обстрелов на Донбассе в мае стали 9 мирных жителей.

Добавим, Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие на Донбассе.

Также сообщалось, что украинские военные попали под обстрел возле Водяного

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина готова к любому формату переговоров, если это поможет закончить войну на Донбассе.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины войнапреступления
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