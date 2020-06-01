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На Донбасі з початку року від обстрілів постраждали 10 дітей

Новини » Надзвичайні події     01.06.2020 - 14:28
На Донбасі з початку року від обстрілів постраждали 10 дітей
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Діти найбільше страждають від світової економічної кризи

З початку цього року на Донбасі постраждали від обстрілів десятеро дітей. Від світової економічної кризи найбільше страждають діти.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Крім того, за розрахунками Дитячого фонду ООН, в Україні майже кожна друга сім’я з дітьми потрапить у важке фінансове становище через пандемію.

"Ціле покоління українських дітей на Донбасі росте під вибухи снарядів.
Більше 400 тисяч дітей щодня прокидаються під загрозою потрапити під обстріли або підірватися на міні", - написав він.

Як він зазначив, діти найбільше страждають від світової економічної кризи, яка розпочалася із поширенням пандемії та запровадженням карантину.

Нагадаємо, сьогодні День захисту дітей.

Зазначимо, жертвами обстрілів на Донбасі в травні стали 9 мирних жителів.

Додамо, Україна в ООН закликала Росію припинити насильство на Донбасі.

Також повідомлялося, що українські військові потрапили під обстріл біля Водяно

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до будь-якого формату переговорів, якщо це допоможе закінчити війну на Донбасі.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України войнапреступления
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