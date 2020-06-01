На Донбасі з початку року від обстрілів постраждали 10 дітей

Діти найбільше страждають від світової економічної кризи
З початку цього року на Донбасі постраждали від обстрілів десятеро дітей. Від світової економічної кризи найбільше страждають діти.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Крім того, за розрахунками Дитячого фонду ООН, в Україні майже кожна друга сім’я з дітьми потрапить у важке фінансове становище через пандемію.
"Ціле покоління українських дітей на Донбасі росте під вибухи снарядів.
Більше 400 тисяч дітей щодня прокидаються під загрозою потрапити під обстріли або підірватися на міні", - написав він.
Як він зазначив, діти найбільше страждають від світової економічної кризи, яка розпочалася із поширенням пандемії та запровадженням карантину.
Нагадаємо, сьогодні День захисту дітей.
Зазначимо, жертвами обстрілів на Донбасі в травні стали 9 мирних жителів.
Додамо, Україна в ООН закликала Росію припинити насильство на Донбасі.
Також повідомлялося, що українські військові потрапили під обстріл біля Водяно
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до будь-якого формату переговорів, якщо це допоможе закінчити війну на Донбасі.
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Автор: Анастасия Рокитна