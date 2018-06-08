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На Донбассе мост через Северский Донец подсветят за счет альтернативных источников энергии

НовостиЭнергетика    08.06.2018 - 21:29
Фото: мост через Северский Донец (ukravtodor.gov.ua)
Фото: мост через Северский Донец (ukravtodor.gov.ua)

Мост на Донбассе будет подсвечиваться ночью за счет энергии солнца и ветра

В Лиманском районе (Донецкая область) восстановлен мост через реку Северский Донец будет освещаться за счет альтернативных источников энергии, в частности энергии солнца и ветра. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"До сих пор сооружение, расположенное в километре от ближайшего населенного пункта (с. Брусовка) по маршруту Славянск - Лиман, много лет имела проблемы с традиционным питанием. Вскоре мостовой переход протяженностью 331 м, кстати, второй по длине в области, будет оборудовано современной системой наружного освещения. За счет возобновляемых источников энергии, ветра и солнечного излучения, этот участок дороги будет иметь бесперебойное электропитание в темное время суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система с трехдневным запасом энергии будет работать ночью даже при дефиците солнечной энергии и слабом ветре.

"А следовательно будет способна осветить самую длинную ночь после зимнего солнцестояния, с 21 по 22 декабря, продолжительностью 16 часов", - добавили в "Укравтодоре".

 

Фото: мост через Северский Донец (ukravtodor.gov.ru)

Также отметили, что существующие 22 опоры не будут перегружены солнечными панелями - на них будут монтировать облегченные светильники (60 Вт), а фотомодули, ветрогенераторы, блок управления с аккумулятором будет размещен на отдельной опоре возле моста.

Напомним, в Одесской области 1 июня 2018 года было открыто мостовой переход на автодороге международного значения М-15 Одесса - Рени.

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Теги публикации: мост  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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