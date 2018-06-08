На Донбасі міст через Сіверський Донець підсвітять за рахунок альтернативних джерел енергії

Міст на Донбасі підсвічуватиметься вночі за рахунок енергії сонця і вітру

У Лиманському районі (Донецька область) відновлений міст через річку Сіверський Донець освітлюватиметься за рахунок альтернативних джерел енергії, зокрема - енергії сонця і вітру. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

"Дотепер споруда, розташована в кілометрі від найближчого населеного пункту (с. Брусівка) за маршрутом Слов’янськ - Лиман, багато років мала проблеми з традиційним електроживленням. Невдовзі мостовий перехід протяжністю 331 м, до речі, другий за довжиною в області, буде обладнано сучасною системою зовнішнього освітлення. За рахунок відновлювальних джерел енергії, вітру та сонячного випромінювання, ця ділянка дороги матиме безперебійне енергоживлення у темний час доби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система з триденним запасом енергії працюватиме вночі навіть при дефіциті сонячної енергії та слабкому вітрі.

"А відтак буде здатною освітити найдовшу ніч після зимового сонцестояння, з 21 по 22 грудня, тривалістю 16 годин", - додали в "Укравтодорі".

Фото: міст через Сіверський Донець (ukravtodor.gov.ua)

Також зазначили, що існуючі 22 опори не будуть перевантажені сонячними панелями - на них монтуватимуться полегшені світильники (60 Вт), а фотомодулі, вітрогенератор, блок керування з акумулятором буде розміщено на окремій опорі біля мосту.

Нагадаємо, в Одеській області 1 червня 2018 року було відкрито мостовий перехід на автодорозі міжнародного значення М-15 Одеса - Рені.