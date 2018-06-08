Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Донбасі міст через Сіверський Донець підсвітять за рахунок альтернативних джерел енергії

НовиниЕнергетика    08.06.2018 - 21:29
Фото: міст через Сіверський Донець (ukravtodor.gov.ua)
Фото: міст через Сіверський Донець (ukravtodor.gov.ua)

Міст на Донбасі підсвічуватиметься вночі за рахунок енергії сонця і вітру

У Лиманському районі (Донецька область) відновлений міст через річку Сіверський Донець освітлюватиметься за рахунок альтернативних джерел енергії, зокрема - енергії сонця і вітру. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

"Дотепер споруда, розташована в кілометрі від найближчого населеного пункту (с. Брусівка) за маршрутом Слов’янськ - Лиман, багато років мала проблеми з традиційним електроживленням. Невдовзі мостовий перехід протяжністю 331 м, до речі, другий за довжиною в області, буде обладнано сучасною системою зовнішнього освітлення. За рахунок відновлювальних джерел енергії, вітру та сонячного випромінювання, ця ділянка дороги матиме безперебійне енергоживлення у темний час доби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система з триденним запасом енергії працюватиме вночі навіть при дефіциті сонячної енергії та слабкому вітрі.

"А відтак буде здатною освітити найдовшу ніч після зимового сонцестояння, з 21 по 22 грудня, тривалістю 16 годин", - додали в "Укравтодорі".

 

Фото: міст через Сіверський Донець (ukravtodor.gov.ua)

Також зазначили, що існуючі 22 опори не будуть перевантажені сонячними панелями - на них монтуватимуться полегшені світильники (60 Вт), а фотомодулі, вітрогенератор, блок керування з акумулятором буде розміщено на окремій опорі біля мосту.

Нагадаємо, в Одеській області 1 червня 2018 року було відкрито мостовий перехід на автодорозі міжнародного значення М-15 Одеса - Рені.

У Києві з Берестейського мосту на автомобіль впав шматок бетону Міст у Празі назвуть на честь українця, - посол
Теги публікації: мост  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся