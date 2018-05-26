Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Донбассе ликвидировали снайпера боевиков, - ООС

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 18:06
Иллюстративное фото: снайпер (vk/club_donbasskih)
Иллюстративное фото: снайпер (vk/club_donbasskih)

В целом в районе ООС ликвидированы двое противников и еще четверо ранены

На Донбассе в районе проведения операции Ообъединенных сил (ООС) украинские военнослужащие 26 мая 2018 ликвидировали снайпера боевиков. В целом ликвидированы двое противников и еще четверо ранены, передает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что боевиков ликвидировали в ходе боевых действий на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино.

"В ходе контрснайперської борьбы было уничтожено снайпера противника, который вел прицельный огонь по защитникам Широкиного", - сообщили в ООС.

В целом, по данным разведки, уничтожены два и ранены четверо боевиков.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки (25 мая) двое наших защитников были ранены. В настоящее время раненые эвакуированы в госпиталь, их жизни ничего не угрожает", - добавили в штабе.

Напомним, вечером 25 мая военные ООС на Донбассе сбили беспилотник боевиков, который вел разведку позиций украинских войск

Боевики обстреляли Богдановку, пострадали два дома Командование РФ на Донбассе удерживает часть подразделений в высокой степени боеготовности, - ГУР
Теги публикации: боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top