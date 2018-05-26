На Донбассе ликвидировали снайпера боевиков, - ООС

В целом в районе ООС ликвидированы двое противников и еще четверо ранены

На Донбассе в районе проведения операции Ообъединенных сил (ООС) украинские военнослужащие 26 мая 2018 ликвидировали снайпера боевиков. В целом ликвидированы двое противников и еще четверо ранены, передает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что боевиков ликвидировали в ходе боевых действий на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино.

"В ходе контрснайперської борьбы было уничтожено снайпера противника, который вел прицельный огонь по защитникам Широкиного", - сообщили в ООС.

В целом, по данным разведки, уничтожены два и ранены четверо боевиков.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки (25 мая) двое наших защитников были ранены. В настоящее время раненые эвакуированы в госпиталь, их жизни ничего не угрожает", - добавили в штабе.

Напомним, вечером 25 мая военные ООС на Донбассе сбили беспилотник боевиков, который вел разведку позиций украинских войск